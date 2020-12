CONVOCATI: qualche recupero in vista di Viterbo, out Emmausso

Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Giuseppe Raffaele ha convocato 22 giocatori per la sfida alla Viterbese, in programma domenica 13 dicembre alle 15.00 allo stadio “Enrico Rocchi” e valevole per la quindicesima giornata del girone C. Tra gli indisponibili, a seguito di un infortunio riportato nel corso dell’allenamento svolto ieri, anche Emmausso. Inseriti in lista Claiton, Dall’Oglio, Rosaia, Sarao e Gatto. Assenti per squalifica Tonucci e Welbeck. Out Santurro, Vicente, Reginaldo e Pellegrini. Da stasera, rossazzurri in ritiro pre-gara. Martedì, alle 15.00, l’inizio della preparazione in vista del match con il Potenza, in calendario domenica 20 dicembre.

PORTIERI

32 Alessandro Confente

22 Miguel Ángel Martínez

DIFENSORI

16 Alessandro Albertini

26 Luca Calapai

3 Claiton Dos Santos Machado

2 Mario Noce

33 Antonio Panebianco

20 Giovanni Pinto

5 Tommaso Silvestri

29 Andrea Zanchi

CENTROCAMPISTI

21 Kevin Biondi

23 Jacopo Dall’Oglio

13 Mariano Julio Izco

15 Luis Alberto Maldonado Morocho

8 Giacomo Rosaia

ATTACCANTI

7 Alessandro Gatto

19 Kalifa Manneh

31 Emanuele Pecorino

14 Antonio Piccolo

17 Enrico Piovanello

9 Manuel Sarao

11 Agapios Vrikkis

