CRINITI: “Il Catania proverà a vincere i Play Off”

L’ex rossazzurro Antonio Criniti immagina una seconda parte di campionato molto positiva per il Catania, ai microfoni di tuttoc.com:

“Cosa aspettarsi dal mercato del Catania? Sta per aprirsi una nuova era con Tacopina, presidente che ha le idee chiare e verrà coadiuvato da due mie conoscenze: Vincenzo Guerini e Maurizio Pellegrino che danno esperienza e titoli alla squadra. Secondo me si rinforzerà per provare a vincere i playoff. Le sorprese del girone C? Senza dubbio il Teramo e poi vedo molto bene Catania, Catanzaro e Avellino, tre mie ex squadre che possono dire la loro”.

