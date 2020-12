EX ROSSAZZURRI – Biagianti, iniziativa benefica coinvolgendo le città di Catania e Firenze

Nuova iniziativa benefica, al via da lunedì 30 novembre. L’ennesima di Marco Biagianti, anche adesso che ha lasciato il Catania.

“Firenze e Catania – scrive Biagianti sui social – fanno parte della storia della mia vita, amo questi luoghi ed in un momento cosi complicato per tutti noi, dove molti hanno perso il lavoro ed altrettanti fanno fatica ad andare avanti, credo che ci sia bisogno sempre di più di piccoli gesti di aiuto, dove il metro di distanza si possa tramutare anche se solo virtualmente, in un abbraccio. E per questo ho bisogno anche di voi. Metterò all’asta su Ebay e tramite la mia pagina Instagram @uccio27, alcune magliette del Calcio Catania (tra cui le ultime 2 che ho indossato), della META Catania C5 e dell’ACF Fiorentina. Tutto il ricavato, verrà diviso per aiutare le persone in difficoltà e verrà donato al Banco Alimentare Siciliano e Toscano. Aiuteremo anche un’Associazione a cui sono molto legato, la Lega Ibiscus Onlus, comprando dei doni per Natale da consegnare ai Bambini ricoverati all’ospedale Policlinico di Catania.

Grazie a tutti, Marco Biagianti”.

