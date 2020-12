PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati a Biondi: “Verrà il gol, Kevin. E sarà il gol di tutti noi”

I Liotrizzati, noto gruppo di tifosi che seguono tradizionalmente il Catania dalla Curva Sud del “Massimino”, sostengono via social Kevin Biondi, dopo la delusione di quest’ultimo per il gol mancato contro il Bisceglie:

“È un momento un po’ così, non ci si può fare nulla. Quando la palla decide di non entrare, non entra. Non ti abbattere, niente resa al destino che fino adesso ti nega il gol. Verrà e quando sarà, sarà il gol di tutti noi. Tutti abbiamo visto la delusione sfogata contro quel palo, mercoledì scorso, è la rabbia di chi sta dando il 100% nonostante tutto, la rabbia di chi vuole contribuire anche con il gol e non solo con la corsa e la lotta. Verrà il gol, Kevin. Non te ne fare un assillo, che come dice il maestro De Gregori “…non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore…un giocatore lo vedi dal coraggio, dall’altruismo e dalla fantasia…”. Forza e coraggio Kevin Biondi !”.

