EX ROSSAZZURRI – Biagianti: “Addio al calcio a 11 forzato. Meta Catania, non potevo dire di no…”

Ai microfoni di fiorentina.it, l’ex capitano del Catania Marco Biagianti torna sull’ennesima asta benefica recentemente organizzata e l’addio al calcio a 11 annunciato a settembre:

“In questi mesi in tanti hanno perso il lavoro e fanno fatica ad andare avanti, e così ho deciso di raccogliere fondi a favore delle persone bisognose in Sicilia, che oggi è la mia casa, e in Toscana e in particolare a Firenze, dove sono nato. Grazie all’aiuto di Pietro Terracciano e di altri amici ho raccolto una serie di maglie da calcio che vanno all’asta. Tutti i proventi saranno devoluti al Banco Alimentare della Sicilia e della Toscana, oltre che all’Onlus Ibiscus, che si occupa di oncologia infantile (clicca qui per accedere all’asta)”.

“L’addio al calcio a 11? Diciamo che è stato un po’ forzato. Avrei voluto continuare a giocare a Catania ma ci sono state diverse vicissitudini e, pur avendo ricevuto offerte, non me la sono sentita di andare altrove. Dopo poco si è fatto avanti il presidente della Meta Catania, squadra di Serie A di calcio a 5. Vestono anche loro la maglia rossazzurra e quindi non potevo dire di no. È un percorso nuovo, in un campionato importante. A 36 anni rimettersi in gioco su un campo ‘sconosciuto’ non è facile e devo dire che mi sono portato poco dal calcio a 11. Io comunque ce la sto mettendo tutta e vedremo fino a dove arriverò”.

