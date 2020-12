PECORINO: “Dare il massimo non è bastato. Gioco per la squadra, vivo per il gol. A Viterbo trasferta durissima”

Autore del momentaneo 1-0 contro la Cavese, l’attaccante del Catania Emanuele Pecorino non può essere soddisfatto per la mancata vittoria:

“Loro sono una buona squadra, lo hanno dimostrato. Anche se ultimi in classifica possiedono individualità veramente importanti per la categoria. Hanno dato tutto, noi dovevamo fare meglio ma il campo era molto pesante e ci impediva di giocare bene la palla. Abbiamo dato il massimo di quello che avevamo ma non è bastato. Settimana prossima cercheremo di spingere ancora più forte per le prossime trasferte che saranno molto complicate”.

“E’ stata una partita di lotta, abbiamo fatto a sportellate. La Cavese ha schierato una buona coppia di centrali difensivi, noi attaccanti cercavamo di andare al gol ma dopo l’1-0 non siamo riusciti nell’intento. Cosa cambia con Emmausso in campo al posto di Sarao? Tutti i miei compagni hanno l’obiettivo unico di vincere. Ovviamente sono giocatori con caratteristiche diverse ma, nella sostanza, non cambia nulla perchè siamo tutti veramente forti là davanti”.

“La gara è finita, non si può tornare indietro. Dobbiamo pensare a Viterbo che sarà una trasferta durissima contro una buona squadra. Sarà importante recuperare più energie possibili e stare sul pezzo. Il mio obiettivo? Fare la prestazione e giocare per la squadra. Segnare è sempre bello perchè sono un attaccante e per me il gol è ossigeno, ma se non arriva il risultato che vogliamo non posso essere molto felice. Cosa dico ai tifosi? Che ce la stiamo mettendo tutta e ce la metteremo tutta, cercando di fare le cose in grande, proseguiamo partita dopo partita guardando ai risultati”.

