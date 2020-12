ZANCHI: “Si faticava a stare in piedi su questo campo, la Cavese ci ha messo un pò in crisi dopo l’1-0”

Il difensore rossazzurro Andrea Zanchi si esprime in questi termini sul pareggio con la Cavese allo stadio “Angelino Nobile”:

“Sapevamo benissimo delle difficoltà che andavamo ad incontrare. Conosco molti giocatori della Cavese, sono una buona squadra che non merita l’attuale classifica. Abbiamo iniziato la gara con qualche difficoltà ma siamo riusciti a sbloccarla, poi una Cavese battagliera ci ha messo un pò in crisi e l’ha pareggiata. Eravamo un pò sulle gambe, la pesantezza del campo non ha aiutato. Probabilmente abbiamo accusato stanchezza. Faticavamo negli appoggi, non riuscivamo ad essere aggressivi”.

“Sono entrato senza effettuare il riscaldamento ma dobbiamo sempre farci trovare pronti quando veniamo chiamati in causa. Mi sono messo a disposizione e, dato che il campo non era nelle condizioni migliori, bisognava tirarsi su le maniche e dare battaglia. Il mio ruolo? Ne ho ricoperti diversi in carriera. Spesso ho fatto il quinto, poche volte la mezzala, il terzo un pò più spesso. Mi trovo discretamente da centrale, cerco di seguire le indicazioni del Mister”.

“Speriamo a Viterbo di trovare un manto erboso che ci consenta almeno di tentare un minimo di palleggio, perchè oggi complice il nubifragio di stamattina era veramente pesante, a tratti si faceva fatica a stare in piedi. In queste condizioni era normale che soprattutto noi difensori cercassimo di ridurre al minimo i rischi”.

