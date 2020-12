SERIE C – Caffo (Pres. Vibonese): “Palermo, da tifoso del Catania questa gara la sento di più…”

Prossimo impegno stagionale della Vibonese contro il Palermo. C’è attesa in Calabria per questa sfida. Lo si evince dalle parole del numero uno rossoblu Giuseppe Caffo, ai microfoni di ilovepalermocalcio.com:

“Chiaramente giocheremo contro una squadra costruita per vincere, da primi posti nonostante la classifica non sia in linea con le aspettative. Di conseguenza avremo diverse difficoltà. Ovviamente, essendo tifoso del Catania, la sento di più e spero che le cose vadano per il meglio. Motto del Palermo ‘Rosa come il dolce e nero come l’amaro’? Cercherò di offrirgli il mio “Vecchio Amaro del Capo”, dentro e fuori dal campo (ride, ndr). Però è un amaro gradevole. Faccio un grande in bocca al lupo al Palermo e agli amici palermitani”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***