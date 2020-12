SERIE C – Tagliavento (vice Pres. Ternana): “Lucarelli, colpiti già a Catania dalla capacità di gestire il gruppo”

Intervistato da okcalciomercato.it, il vice Presidente della Ternana Paolo Tagliavento commenta la scelta di puntare in panchina su Cristiano Lucarelli, che sta dominando il girone C di Serie C dopo l’esperienza di Catania:

“Cristiano è la persona che stavamo cercando da tempo. Ha fatto diventare un gruppo di bravi giocatori una squadra, e questa è stata la chiave della svolta. Ad oggi il quid in più della Ternana è l’atteggiamento, la voglia, l’attaccamento di ogni giocatore alla maglia e di questo va dato merito a chi gestisce i giocatori, quindi a Cristiano. Della sua spiccata abilità a gestire il gruppo ce n’eravamo accorti già quando Lucarelli stava a Catania, quando ha saputo gestire una situazione societaria difficile splendidamente, mandando in campo sempre i suoi ragazzi con la voglia di far bene. Di squadre vincenti io ne ho arbitrate tante e quello che li contraddistingueva erano gli occhi, che ti facevano capire quanto i giocatori avessero unità di intenti: la stessa cosa la sto vedendo nei giocatori della Ternana”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***