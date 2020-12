VERSO CATANIA – CATANZARO: allenamenti ripresi. Pecorino ed Emmausso incontrano i bambini a scuola

Il Catania ha sostenuto in mattinata, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Catanzaro in programma mercoledì alle 15:00. Mister Giuseppe Raffaele ha disposto lo svolgimento di programmi di recupero differenziati, in piscina e in campo, in base ai minuti di gioco sommati nelle ultime partite. Martedì, alle 15:00, la rifinitura.

Emanuele Pecorino e Michele Emmausso sono stati accolti dai giovanissimi scolari dell’Istituto Comprensivo “Pizzigoni-Carducci” e dal dirigente scolastico Fernando Rizza, guidati dal promotore dell’iniziativa, il Direttore Commerciale e Marketing del Calcio Catania Sergio Santagati. Pecorino ed Emmausso hanno dialogato con gli studenti, sottolineando in particolare l’importanza dell’istruzione e del rispetto delle norme a tutela della salute. “L’incontro odierno – si legge in una nota emessa dal club rossazzurro – è un’espressione della ferma volontà di coltivare il fondamentale rapporto con il territorio e con i giovani, che rappresentano il futuro del Calcio Catania”.

