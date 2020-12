GIUDICE SPORTIVO: Potenza, ammenda alla società e Caiata inibito

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, relativamente alla partita Potenza-Catania ha assunto la decisione d’infliggere alla società lucana un’ammenda pari a € 1.500,00 “perché persona non identificata, ma riconducibile alla società, assumeva un comportamento offensivo verso il quarto ufficiale di gara”. Inoltre, inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC a ricoprire cariche federali ed a rappresentare il club nell’ambito federale fino al 31 dicembre per il Presidente Salvatore Caiata, a seguito di “reiterate proteste verso l’arbitro durante la gara (r.IV uff., r.proc.fed., r.c.c., panchina aggiuntiva)”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***