VERSO CATANIA – CATANZARO: Raffaele ritrova i giallorossi per la quinta volta in carriera

Giuseppe Raffaele si appresta ad affrontare ancora una volta il Catanzaro. Quattro i precedenti al cospetto della formazione giallorossa, risalenti agli anni vissuti sulla panchina del Potenza. Il 30 dicembre 2018 fu un risultato da incubo per i lucani, sconfitti tra le mura amiche per 5-1 con la rete di Di Somma che rese meno amaro il pesante ko al 69′. Nelle successive gare disputate, però, il Potenza di Raffaele seppe riscattarsi. Le date del 20 ottobre 2019 e dell’1 marzo 2020 videro i rossoblu imporsi per 2-0 sia al “Ceravolo” che al “Viviani”: reti di Ferri Marini e Ricci nel primo caso (venne esonerato l’allora tecnico catanzarese Gaetano Auteri), di Giosa e França nel secondo. Il 5 luglio scorso, invece, finì 1-1 la sfida a Potenza. Risultato che costrinse il Catanzaro a dire addio al sogno promozione e diede ai lucani la qualificazione al turno successivo dei Play Off. Adesso, nuovo confronto con le aquile ma alla guida del Catania.

