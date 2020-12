VERSO CATANIA – CATANZARO: i rossazzurri vogliono chiudere l’anno col sorriso

Dopo il successo di misura ottenuto a Potenza, il Catania si appresta a chiudere il suo 2020 in casa ospitando il Catanzaro. Le due squadre arrivano all’appuntamento appaiate al quarto posto in classifica con 26 punti, seppur gli etnei ne abbiano conquistato due in più sul campo. Si preannuncia un match di grande interesse, a partire dalla posta in palio per arrivare ai protagonisti annunciati del match. Sarà sfida da ex per Manuel Sarao da un lato e Davis Curiale e Matteo Di Piazza dall’altro, bocche di fuoco di compagini che mirano ai piani alti della graduatoria.

Per l’occasione rientrerà Tonucci dalla squalifica, laddove restano sotto osservazione i giocatori dati sulla via del recupero. Il Catania vuole chiudere l’anno con il sorriso proseguendo nel solco di quella continuità data dai risultati e dalle prestazioni fornite in campo. In terra lucana i rossazzurri hanno dato prova di saper soffrire per poi colpire al momento opportuno.

Il gol di testa realizzato da Sarao, salito a quota quattro in classifica marcatori, è stato il giusto premio per un collettivo abile nel gestire il pallino del gioco senza strafare e capace di capitalizzare l’ennesima occasione scaturita da palla inattiva. Elementi distintivi di una squadra “formato trasferta” (cinque volte vincente lontano dalle mura amiche) che adesso si prepara a tornare definitivamente a casa propria: lo stadio “Angelo Massimino”.

Il Catania sta viaggiando sulle ali dell’entusiasmo. All’ottimo lavoro svolto da squadra e staff tecnico si aggiungono le dinamiche extra-campo. Nella settimana delle festività natalizie i supporters dell’Elefante potrebbero ricevere sotto l’albero il regalo più atteso. L’imminente approdo di Joe Tacopina ai vertici del club con un progetto di respiro internazionale fa sperare in un rilancio in grande stile dei colori rossazzurri.

