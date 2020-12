VERSO POTENZA – CATANIA: Biondi, gol speciale al “Viviani” e rossoblu mancato ma Raffaele ha riaccolto il suo pupillo

Domenica pomeriggio, Catania di scena a Potenza e Kevin Biondi sfoglia l’album dei ricordi, rispolverando la data del 27 novembre 2019. Più di un anno fa, proprio allo stadio “Alfredo Viviani” il catanese classe 1999 festeggiò un’occasione particolare: la realizzazione del primo gol nel calcio professionistico, per di più rappresentando i colori della squadra della propria città. Era il Catania di Cristiano Lucarelli, che riuscì ad imporsi agli Ottavi di Coppa Italia Serie C sul Potenza per 2-1. Etnei in vantaggio grazie al rigore trasformato da Di Piazza (40′), prima di subire il pari di França (66′) e siglare il nuovo vantaggio con Biondi (69′), di testa, su assist di Bucolo. Sedeva sulla panchina lucana Giuseppe Raffaele, oggi allenatore del Catania.

In quella sede il tecnico di Barcellona Pozzo di Gotto ammise che avrebbe volentieri portato a Potenza il talentuoso rossazzurro, dopo averlo visto crescere negli anni precedenti all’Igea Virtus. “Kevin non é una sorpresa, l’ho allenato in passato e lo avrei voluto con me anche ad inizio anno – disse – E’ una ragazzo speciale, con personalità si sta ritagliando il suo spazio. Ho un debole per lui, addirittura credo abbia richieste anche dalla B. Deve continuare a fare quello che sta facendo, crescendo soprattutto a livello caratteriale ascoltando i consigli di Mister e compagni”.

Il Catania gli fece firmare un contratto biennale e Raffaele dovette rinunciare al suo ingaggio. In compenso lo ha ritrovato quest’anno sulla panchina rossazzurra, mantenendo viva la speranza di riuscire a tirare fuori il meglio da Biondi nelle prossime partite.

