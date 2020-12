VERSO POTENZA – CATANIA: Raffaele, non sarà la prima volta da avversario dei lucani…

Si è parlato tanto in questi giorni del ritorno a Potenza da grande ex, avendo portato in alto la formazione lucana nelle ultime stagioni. La carriera di Mister Giuseppe Raffaele evidenzia, però, anche che Potenza-Catania non sarà la prima gara da avversario dei rossoblu. Si registra, infatti, un precedente allo stadio “Alfredo Viviani” che risale all’8 febbraio 2018. Due anni fa sedeva sulla panchina dell’Igea Virtus e, nello specifico, affrontò i potentini nel contesto di un match valevole per la Coppa Italia Serie D venendo sconfitto nettamente. Risultato finale di 3-0 con reti di Vincenzo Pepe e di due catanesi: Francesco Bertolo e Giuseppe Siclari. In campo tra le file dell’Igea l’ex Catania Fabio Aveni, con Kevin Biondi – attuale rossazzurro – rimasto in panchina.

