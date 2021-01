CATANIA: terzo posto per età media di squadra nel girone C

Con gli innesti di Simone Sales (32 anni), Andrea Russotto (32) e Antonio Giosa (37) s’innalza l’età media del Catania. Aumentano i calciatori d’esperienza in un girone C di Serie C che, nella speciale classifica di riferimento, vede in questo momento Bari e Ternana rispettivamente al primo e secondo posto con una media di 28.7 e 28.2. Poco dietro ai rossoverdi troviamo proprio la squadra di Giuseppe Raffaele a quota 28.1. Catanzaro (27.5), Palermo (26.0) e Avellino (25.9) alle spalle del Catania. Viterbese (23.8), Virtus Francavilla (23.7) e Vibonese (23.0) hanno, al momento, gli organici più giovani del campionato.

