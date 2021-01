PAGANESE – CATANIA: probabili formazioni, Reginaldo al centro dell’attacco?

Ipotesi di formazione per il match Paganese-Catania, valevole per la 20ª giornata del Girone C di Serie C 2020-21 e in programma oggi pomeriggio allo stadio “Marcello Torre” di Pagani con inizio alle ore 15:00.

In difesa per gli azzurrostellati, assente per squalifica Schiavino, sia Sbambato che Sirignano dovrebbero stringere i denti. Nel 3-5-2 varato da mister Lello Di Napoli agirebbero Campani a protezione dei legni, Sbambato, Sirignano e Cicagna a presidiare la retroguardia, Mattia, Onescu, Benedetti, Gaeta e Squillace in mezzo al campo e Diop-Mendicino coppia offensiva. Indisponibili lo squalificato Schiavino, nonché Bramati, Carotenuto e Criscuolo.

Confermate in casa rossazzurra le assenze per problemi fisici di Pinto e Pecorino, oltre a Sarao fermato per un turno dal giudice sportivo. Nel 3-4-3 di Peppe Raffaele troverebbero spazio Confente in porta, Sales, Giosa e Silvestri in difesa, Calapai (o Albertini), Dall’Oglio, Welbeck e Zanchi a centrocampo e Piccolo, Reginaldo e Russotto a comporre il tridente d’attacco.

Direzione di gara affidata al signor Andrea Colombo della sezione AIA di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti della sezione di Campobasso Marco Carrelli e Antonio Severino e dal IV ufficiale Giorgio Vergaro di Bari. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulla piattaforma Eleven Sports e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2).

