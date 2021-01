MERCATO: rinnovo vicino per Manneh?

Tra i calciatori rossazzurri in scadenza di contratto spicca il nome di Kalifa Manneh. L’esterno offensivo gambiano, dopo essere stato valutato attentamente da mister Giuseppe Raffaele in estate incassando la sua fiducia, nelle ultime partite è entrato in campo con un piglio deciso. Trovando la via della rete e dimostrando di potersi rivelare un giocatore importante per questo Catania. Le recenti prestazioni di Manneh hanno soddisfatto in pieno Raffaele e la dirigenza, che tratta il rinnovo. Dalle ultime impressioni ricavate sembra che le parti siano vicine al raggiungimento di un accordo. A Kalifa, intanto, non resta che continuare a dare il 100% per la causa rossazzurra conservando lo spirito giusto e la voglia di migliorarsi ancora.

