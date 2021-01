ESCLUSIVA – Mercato: Pellegrini, discorso aperto con la Vis Pesaro e ipotesi di scambio

Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, potrebbe essere in uscita il difensore Eros Pellegrini. Utilizziamo il condizionale perchè, ad oggi, il Catania attende di definire altre operazioni ma nel frattempo sono stati avviati contatti con la Vis Pesaro. La società biancorossa ha manifestato un interessamento nei confronti del ragazzo ed è aperta anche alla possibilità di realizzare uno scambio. In questo senso può essere un’idea l’ipotesi d’inserire come contropartita l’attaccante classe 1994 Gianmarco De Feo, il quale sarebbe ben disposto ad intavolare un’eventuale trattativa. Al momento, comunque, non c’è nulla di concreto con il club dell’Elefante mentre varie squadre si sono fatte avanti, tra cui la Juve Stabia.

