TORRE DEL GRIFO: lavoro pomeridiano in vista di Pagani

Terzo giorno d’allenamento per il Catania, a Torre del Grifo Village , in vista della sfida alla Paganese in programma domenica alle 15.00: dopo il riscaldamento condotto con gioco di posizioni, mister Giuseppe Raffaele ha diretto lo svolgimento di esercitazioni tattiche. In chiusura, sfida a ranghi misti. Migliorano le condizioni di Emanuele Pecorino, ma resta in dubbio per la trasferta di Pagani. Eventualmente, spazio dal 1′ al brasiliano Reginaldo tenendo anche conto dell’assenza forzata per squalifica di Manuel Sarao.

