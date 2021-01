EX ROSSAZZURRI – Schiavi: “300 presenze in B, grazie a tutti i club che hanno creduto in me”

L’ex difensore del Catania Raffaele Schiavi ha tagliato, qualche giorno fa, il traguardo delle 300 presenze nel campionato di Serie B. Oggi milita nel Cosenza, all’età di 34 anni. Schiavi, dal canto suo, ha commentato via social le numerose apparizioni tra i cadetti:

“Nella mia vita nessuno mi ha regalato niente, sono stato sempre abituato a lottare per conquistare qualcosa. Devo ringraziare principalmente mia mamma e mio padre, che mi hanno sempre supportato soprattutto nei momenti più difficili a non mollare mai perché si sa nel calcio ci sono alti e bassi, e al mio procuratore R.C che ha sempre creduto in me e oggi grazie a loro sono uomo prima di essere calciatore. Volevo ringraziare tutte le società e tutti gli allenatori che hanno sempre creduto in me”, le parole più significative di Schiavi che, in rossazzurro, nel 2015 disputò 16 partite realizzando tre gol.

