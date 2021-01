SERIE C – 27 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C

Mercoledì 27 gennaio, varie operazioni ufficializzate o in dirittura d’arrivo per quanto riguarda il girone C di Serie C.

Diogo Pinto rientra anticipatamente dal prestito al Potenza e si trasferisce a titolo temporaneo con opzione ai portoghesi del Vilafranquense. Il Foggia risolve il prestito di Carmine Iannone (Salernitana) e ripartirà dalla Juve Stabia. Contratto fino a giugno 2022 per il difensore Nicola Lancini, rinforzo per la Cavese. Accordo tra Bari e Novara per il trasferimento in Piemonte del centrocampista classe ’97 Francesco Corsinelli (prestito). Il duttile difensore Simone Sini piaceva al Catania, ma ha firmato con l’Alessandria, arrivando a titolo definitivo via Ascoli. Il centrocampista di origini tanzanesi Carte Said Mhando, cresciuto nelle giovanili del Brescia, viene tesserato dal Foggia: lascia il Fano a titolo definitivo. L’attaccante classe 1996 Simone Raffini nuovo innesto della Paganese, che lo preleva in prestito dalla Fermana.

Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoc.com, l’esterno offensivo del Mantova Simone Rosso vicino alla Casertana, la quale cede l’ex Catania Lorenzo Valeau: fine prestito, rientro alla Roma e firma a breve con il Fano. L’attaccante esterno Sebastiano Longo diretto a Caserta, via Parma. Ufficialità ad un passo per il difensore Paride Pinna, dal Catanzaro all’Arezzo. Pietro Cianci verso Bari, con il benestare del Teramo proprietario del cartellino (lascerà Potenza).

