MERCATO: Biondi, prosegue la trattativa per il rinnovo

50 presenze con la maglia del Catania per Kevin Biondi a Caserta. Primo traguardo raggiunto dal giocatore classe 1999, avente il contratto in scadenza a giugno. Il rischio è di perderlo a parametro zero e, pertanto, la società rossazzurra ha avviato da tempo contatti con Biondi per definire il rinnovo. Entrambi le parti hanno manifestato, a parole, la volontà di addivenire a un’intesa. I dialoghi sono sempre più frequenti, l’accordo non c’è ancora mentre alcune società di categoria superiore rimangono alla finestra, pronte ad approfittare di eventuali intoppi nella trattativa.

