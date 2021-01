MERCATO: giorni decisivi anche per i rinnovi dei contratti in scadenza

Tra pochi giorni chiude i battenti il calciomercato invernale. In casa Catania c’è da risolvere anche il nodo legato ai giocatori in scadenza a giugno. Prosegue la trattativa per il rinnovo con Kalifa Manneh, Miguel Ángel Martínez e Nana Welbeck. La volontà è quella di ratificare al più presto l’accordo, non è stata ancora trovata la quadra. Kevin Biondi diretto a Pordenone, più probabile il trasferimento a giugno a costo zero ma il passaggio al club veneto potrebbe anche concretizzarsi in questa sessione di mercato sottoscrivendo un quadriennale con la società del presidente Mauro Lovisa.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***