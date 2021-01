MERCATO: Pellegrini, si cerca una soluzione entro lunedì. Non c’è solo la Cavese

Non è stato inserito nella lista dei convocati. Segno che, a breve, Eros Pellegrini lascerà il Catania o, comunque, verrà escluso dal progetto tecnico di mister Raffaele. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, prosegue la trattativa con la Cavese ma al momento gli aquilotti non riescono a trovare la quadra. Il discorso è ancora aperto e ci sarà tempo fino a lunedì per trovare una soluzione, ma vale la pena sottolineare che anche la Vis Pesaro continua ad essere sulle tracce del difensore. In questo senso torna di moda l’ipotesi di un inserimento dell’attaccante classe 1994 Gianmarco De Feo come contropartita, soprattutto se dovesse essere ceduto Reginaldo.

