RAFFAELE: “Sono molto fiducioso. Di Piazza sa che non concedo sconti e mi aspetto molto da lui. Buon lavoro sul mercato”

Vigilia di Catania-Monopoli. L’allenatore rossazzurro Giuseppe Raffaele fiducioso in vista del confronto dello stadio “Angelo Massimino”:

“E’ stata una settimana un pò movimentata tra rumors di mercato e, purtroppo, qualche situazione non favorevole dal punto di vista dell’organico, però abbiamo lavorato bene e con il giusto approccio in ogni allenamento. Mi ritengo molto fiducioso anche in vista di domenica. Affronteremo il Monopoli che viene da tre gare fatte molto bene a Terni mettendo in grande difficoltà gli umbri e sbagliando due rigori, col Catanzaro altro penalty fallito ed è stato ripreso solo nei minuti di recupero, al cospetto della Juve Stabia ha ribaltato lo 0-2 iniziale segnando quattro gol. Attraversa un momento ottimale, questo deve farci alzare l’asticella della concentrazione, capendo che dovremo essere subito in gara, disputando una partita importante. Quando si affronta una squadra in salute, bisogna fare sempre qualcosa di più”.

“Avrei preferito giocare il match di Pagani perchè l’accumularsi di un contesto di altri confronti infrasettimanali non ti mette nelle condizioni di allenarti con continuità. In termini di calendario sarebbe stato preferibile giocare, ma su quel campo era molto difficile e rischioso per i calciatori delle due squadre. Non c’erano assolutamente le condizioni per disputare un incontro di calcio, abbiamo evitato eventuali problematiche. Golfo e Di Piaza in campo dal 1′? Golfo si è aggregato nelle ultime ore, Di Piazza è arrivato giovedì sostenendo due allenamenti con noi e credo sia in buone condizioni, valuteremo il suo stato di forma. Cercavamo un giocatore con le sue caratteristiche. Non partecipo alle trattative economiche ma ho saputo che ritornare è stata una sua volontà, ha pressato per venire a Catania nonostante avesse altre richieste, inoltre ha fatto un sacrificio personale. Conto sulla voglia di riscattare la sua credibilità, sa che la piazza lo guarda un attimo così ma si è messo a disposizione. Sa anche che io non concedo sconti a nessuno e mi aspetto molto da lui. Possiede delle caratteristiche che ci mancavano là davanti, può essere un valore aggiunto. Se per emergenza Golfo e Di Piazza dovessero andare subito in campo o, comunque, partecipare alla gara ho già parlato con loro e sono motivatissimi. Se sarà necessario, sono sicuro che daranno il loro apporto con grande motivazione ed entusiasmo, oltre che con la voglia di avere subito un impatto importante”.

“Il nostro mercato è stato fatto sia in entrata che in uscita, a costo zero. La società ha lavorato bene, essendo arrivati giocatori pronti. Qualcuno è una mia vecchia conoscenza. Questo ci aiuta sia nel gruppo che nelle conoscenze che hanno acquisito, essendo già stati con me. Abbiamo preso calciatori che si sono amalgamati subito nel gruppo e vanno a rimpinguare la rosa tenendo conto di un calendario fitto d’impegni, allargando l’organico nei ruoli un pò più carenti e aumentando il livello della competizione con le nostre dirette rivali che lottano per ottenere un risultato importante a fine campionato in chiave play off. Ai neo acquisti ho detto che prima viene il Catania, poi gli interessi personali. Welbeck e Dall’Oglio a centrocampo domenica? Abbiamo due gare in tre giorni. Sono dei giocatori che sicuramente avranno il loro spazio in queste partite. In mezzo al campo ci sarà da aggredire, correre, proporsi in area avversaria. Potremmo vedere più interpreti già da domani”.

VIDEO: le parole di mister Raffaele

