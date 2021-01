ESCLUSIVA – MERCATO: si valuta la posizione di Reginaldo

Si avvicina la chiusura della sessione invernale del calciomercato. Ultime operazioni per la società rossazzurra, sia in entrata che in uscita. Dopo il perfezionamento dell’ingaggio di Francesco Golfo anche come forme di tutela a seguito dell’infortunio riportato da Antonio Piccolo in allenamento, si valuta la posizione dell’attaccante brasiliano Reginaldo. Al momento il giocatore fa parte della lista a disposizione di mister Giuseppe Raffaele e figura tra i convocati per Catania-Monopoli, ma secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com non è scontata la sua permanenza sotto il vulcano. Verranno sciolte le riserve entro lunedì.

