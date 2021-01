MERCATO: richieste per Pellegrini e Noce

Con l’arrivo di Simone Sales, il Catania perfezionerà l’ingaggio di un ulteriore difensore. Di conseguenza si registreranno anche due movimenti in uscita per quanto riguarda il reparto arretrato. In questo contesto si valutano le richieste pervenute da Fano e Vis Pesaro, rispettivamente per Eros Pellegrini e Mario Noce, entrambi in scadenza di contratto col Catania e che potrebbero lasciare la sponda rossazzurra della Sicilia in questa sessione di calciomercato.

