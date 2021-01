MAZZARANI: “Il Catania non ha intenzione di tenermi. Livorno, aspetto la fideiussione ma…”

Si attende la fideiussione in casa Livorno per formalizzare il trasferimento di Andrea Mazzarani. Potrebbero esserci novità a breve. In caso di nuove difficoltà, però, il giocatore – in uscita dal Catania – sarebbe costretto a fare altre scelte:

“In società mi hanno detto che la fideiussione dovrebbe arrivare in settimana, forse già domani (oggi per chi legge, ndr): in questo modo sarei subito disponibile per la gara con la Pro Sesto di domenica prossima – afferma ai microfoni di livornotoday.it – Io mi auguro che sia davvero così, non tanto per me, quanto per i ragazzi: adesso la situazione è drammatica e serve ricostruire una squadra. Io aspetto ancora, ma con l’inizio del mercato io e il mio procuratore abbiamo iniziato a muoverci ed alcune offerte sono già arrivate. In questo momento, comunque, vivo non alla giornata, ma al minuto. Ritorno al Catania? In questo momento non hanno intenzione di tenermi con loro, quindi, anche solamente da un punto di vista logistico, avrebbe poco senso tornare là per poi muovermi di nuovo“.

