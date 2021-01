MERCATO: niente Catania per Sini, va all’Alessandria

Ripetutamente accostato al Catania nei giorni scorsi come possibile ulteriore innesto per la difesa, il 28enne Simone Sini non ripartirà dal club rossazzurro. Sini ha infatti lasciato Ascoli per trasferirsi a titolo definitivo all’Alessandria. L’accordo è stato formalizzato in queste ore dalla società piemontese che si assicura, così, un importante rinforzo (268 presenze in carriera di cui 75 in B). Inoltre, come già riportato, niente Catania per Paride Pinna che si trasferisce all’Arezzo.

