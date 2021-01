IZCO, pensiero rivolto a Gomez: “Per te ci sarò sempre, fai vedere chi è il Papu”

L’ex Catania Alejandro Gomez si è trasferito dall’Atalanta al Siviglia e l’amico Mariano Izco gli ha dedicato le seguenti parole via social:

“Sappiamo bene com’è il calcio: delle volte ti da tanto, delle altre volte invece, come in questo caso, ti toglie qualcosa di speciale. So bene cosa fossero Bergamo e l’Atalanta per te, so bene quanto ti sentissi a casa e so anche quanto fa male andare via così. Hai dato tanto alla città e alla squadra, ne hai scritto la storia portandola in Champions e questa favola meritava un finale diverso.

Giocare al calcio vuol dire essere sempre esposti a critiche e giudizi, spesso da parte di persone che parlano senza conoscere i fatti, ma va bene così, fa parte del mestiere.

L’importante è che sappiano la verità le persone giuste, quelle che ti stanno accanto e che ti vogliono bene. Hai pagato tu per tutta la situazione, però lascia tutto alle spalle e a testa alta continua il tuo cammino. Adesso sembra che il calcio ti abbia tolto tutto, ma ti ha appena regalato una nuova esperienza. Sfruttala al massimo e fai vedere chi è il Papu. E ricorda che per te ci sarò sempre”.

