La Lega Pro ha stabilito la data in cui si dovrà recuperare il match Paganese-Catania, valido per la 20/a giornata del girone C e che non è stato disputato domenica scorsa a causa delle condizioni del terreno di gioco, reso impraticabile dalla forte pioggia. Entrambe le squadre si affronteranno allo stadio “Marcello Torre” mercoledì 10 febbraio, fischio d’inizio alle ore 14:30.

