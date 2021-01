CATANIA – MONOPOLI: dirige Longo, i precedenti dell’arbitro con le due squadre. Etnei imbattuti

Sono stati designati gli arbitri per la 21/a giornata di Serie C. Catania-Monopoli, in programma domenica 31 gennaio e valida per il girone C, sarà diretta da Federico Longo (Paola). Assistenti Alex Cavallina (Parma) e Pietro Pascali (Bologna); quarto ufficiale Mattia Ubaldi (Roma 1).

Tre le gare del Catania fin qui dirette da Longo: nel campionato di terza serie 2019/20, Catania 1-1 Bisceglie (Mbende, Ebagua) e Cavese 0-1 Catania (Mazzarani); in questa stagione, il successo per 2-1 sul campo della Viterbese (Bezziccheri, Pecorino, Sarao). Rossazzurri, pertanto, imbattuti con il sig. Longo.

Sono invece quattro i confronti del Monopoli sotto la direzione del “fischietto” calabrese: l’1-0 in Coppa Italia Serie C 2017/18 con la Fidelis Andria, Potenza 0-0 Monopoli (Serie C 2018/19), *Potenza 4-2 Monopoli (Coppa Italia Serie C 2018/19) e Monopoli 0-1 Casertana (Serie C 2018/19).

LONGO – BILANCIO CATANIA

Vittorie 2

Pareggi: 1

Sconfitte: 0

Gol fatti: 4

Gol subiti: 2

Differenza reti +2

LONGO – BILANCIO MONOPOLI

Vittorie 1

Pareggi: 1

Sconfitte: 2

Gol fatti: 3

Gol subiti: 4

Differenza reti -1

*Gara conclusa 0-0 prima della lotteria dei rigori.

