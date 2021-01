PECORINO – BIONDI: quale futuro per entrambi?

Kevin Biondi è in scadenza di contratto e richiesto da qualche società di A e B, in particolare radio mercato lo avvicina a Spezia, Ascoli e Frosinone; Emanuele Pecorino, invece, è finito nei radar di Juventus, Lazio, Roma, Bologna, Atalanta, Fiorentina, Sassuolo, Frosinone, Salernitana tanto per citare alcuni dei club che lo monitorano. Il futuro di entrambi in rossazzurro potrebbe essere in bilico qualora arrivassero offerte concrete di rilevante entità. Il Catania, comunque, ha manifestato la volontà di provare a blindare Biondi (che gode anche della massima stima di Mister Raffaele), intavolando una trattativa per il rinnovo. Vedremo se si troverà l’accordo tra le parti. Nel caso di Pecorino, ad oggi gli apprezzamenti non mancano ma difficilmente lascerà la sponda rossazzurra della Sicilia in questa sessione di mercato. Al momento è più facile prevedere la permanenza di entrambi alle pendici dell’Etna, ma lo scenario di mercato è tutto da seguire.

