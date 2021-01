TURCHETTA (Casertana): “Puntiamo sulle nostre qualità per mettere in difficoltà il Catania”

Il neo acquisto della Casertana Gianluca Turchetta (si tratta di un ritorno dopo l’esperienza del 2017/18), prelevato dal Sudtirol, in vista del confronto col Catania, in programma domenica allo stadio “Alberto Pinto”:

“Affronteremo una squadra fisica dotata di molte individualità, abbiamo analizzato un attimo le loro caratteristiche e come potranno venirci a pressare, ma anche in che modo potremmo creare difficoltà al Catania. Per il calcio che possiamo proporre, è quasi più importante trovare le nostre linee d’uscita per metterli in difficoltà che adattarci a loro. Non è scontato affrontare una squadra come il Catania preparandola al meglio sulla base delle nostre qualità. Noi questo passo lo possiamo fare ma con tanta umiltà”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***