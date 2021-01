SERIE C: 21/a giornata, i risultati delle gare del sabato. Vincono Foggia, Francavilla, Ternana e Teramo

Cinque gare in programma per la 21/a giornata del girone C di Serie C sono state disputate quest’oggi, sabato 30 gennaio. Un solo pareggio, quello deludente del Palermo maturato sul campo del Potenza. Cade il Bari a Teramo, la Ternana continua a vincere portandosi a +11 dai galletti mentre la Virtus Francavilla piega la resistenza della Turris. Si ferma la corsa della Casertana a Foggia dopo quattro vittorie consecutive.

Ecco risultati e marcatori:

Potenza 0 – 0 Palermo

Teramo 2 – 1 Bari (24′ Antenucci, 74′ Bombagi, 80′ Bombagi)

Ternana 3 – 1 Paganese (9′ Partipilo, 27′ Falletti, 47′ Cesaretti, 52′ Antezza aut.)

Virtus Francavilla 3 – 1 Turris (42′ Vazquez, 44′ Ciccone, 62′ Longo, 85′ Zenuni)

Foggia 1 – 0 Casertana (16′ D’Andrea)

