SERIE C – 28 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C

Giovedì 28 gennaio, varie operazioni ufficializzate per quanto riguarda il girone C di Serie C.

La Turris ingaggia dal Parma (in prestito) il centrocampista classe ’99 Gabriele Carannante. Andrea Mazzarani ceduto a titolo definitivo dal Catania al Livorno dopo una lunga telenovela. Il centrocampista Giovanni Volpicelli passa dalla Juve Stabia alla Paganese. Le Vespe provvedono anche alla cessione dell’attaccante Niccolò Romero al Bari (titolo definitivo) che, a sua volta, lo presta al Potenza. Il difensore Giuseppe Esposito, invece, fa il percorso inverso. Il Bari perfeziona, inoltre, l’ingaggio della punta Pietro Cianci che arriva in prestito secco dal Teramo dopo gli ultimi mesi trascorsi al Potenza. Sempre il club biancorosso pugliese dà in prestito all’ACR Messina il giovane calciatore Giuseppe Polichetti. Doppio addio in casa Monopoli: risoluzione consensuale con Nikola Jakimovski (era stato acquistato di recente, lascia il club “a causa di alcuni gravi problemi familiari”) e Francesco Fusco. Il Catanzaro ufficializza le cessioni di Davide Pinna (definitivo) all’Arezzo e Matteo Di Piazza (temporaneo) al Catania. Il centrocampista Luca Lombardi (2002) si trasferisce al Teramo via Monza (prestito), mentre il difensore Antonio Natalucci saluta la Triestina per dire sì alla Cavese (prestito). Gli aquilotti, inoltre tesserano via Gubbio la punta Federico Gerardi, che firma un contratto annuale. L’attaccante Danilo Giacinto Ventola, classe 2000, riparte dalla Turris che lo preleva a titolo temporaneo (Ascoli) dopo la parentesi tra le file dell’Imolese. Sebastiano Longo, infine, a titolo definitivo dal Parma alla Casertana.

