SERIE C: girone C, il punto della situazione quando è appena iniziato il giro di boa

A pochi giorni dall’inizio del girone di ritorno, facciamo il punto sul girone centro-meridionale della Serie C che, mai come quest’anno, può davvero essere definito una vera e propria “B2”. Se nelle prime due posizioni il quadro parrebbe essere già ben delineato, con Ternana (49 punti) e Bari (41) che hanno sbaragliato la concorrenza sin dalle battute iniziali, dal terzo al quindicesimo posto la situazione è ben diversa e nulla potrà davvero essere dato per scontato, con 13 squadre racchiuse in soli 15 punti.

Tra piacevoli sorprese, delusioni inaspettate ed ovvie conferme, compagini come Avellino (34), Catanzaro (32), Catania (30), Teramo e Foggia (29) danno l’impressione di poter reggere la pressione fino alla fine e rivestire un ruolo chiave nei successivi spareggi promozione. Altre piazze come Turris (27), Palermo (25) e Juve Stabia (23) invece dovranno faticare un po’ di più per conquistare un piazzamento ai playoff. Attenzione alla Casertana (24) che sembrava destinata ad un campionato di sofferenza e, adesso, reduce da quattro vittorie consecutive ha scavalcato addirittura le Vespe ma deve sempre tenere controllo la classifica per evitare di (ri)entrare nella bagarre salvezza.

Meglio guardarsi alle spalle per Vibonese (22), Virtus Francavilla (22), Monopoli (20) e Viterbese (19). Tuttavia la classifica è corta e potrebbero anche loro reinserirsi nella corsa playoff. Più attardate troviamo le ultime quattro della classe che, ovviamente, cercheranno di evitare a tutti i costi la retrocessione diretta. In tal senso Potenza (16) e Bisceglie (15) potrebbero avere un marcia in più e contendersi i playout, mentre Paganese (12) e Cavese (9) appaiono le maggiori indiziate a battagliare per l’ultima posizione, ma gli aquilotti sono molto attivi sul mercato.

