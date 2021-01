SERIE C – 31 gennaio: i movimenti di mercato nel girone C

Domenica 31 gennaio, alcune operazioni di calciomercato ufficializzate o in dirittura d’arrivo nel girone C di Serie C.

La Paganese ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Francesco Cernuto (Triestina) e sta per salutare l’attaccante Cristian Cesaretti, direzione Ravenna. Secondo informazioni raccolte da tuttoc.com, il Teramo ha ceduto in prestito il giovane terzino Lorenzo Celentano all’Acireale mentre accoglie Nicolò Bellucci del Sassuolo (contratto di due anni e mezzo), mentre la Casertana è ormai ad un passo dall’attaccante dell’Ascoli Ricardo Matos (prestito) ed il difensore Nicholas Allievi lascerà la Juve Stabia destinazione Como. La punta Domenico Germinale in procinto di trasferirsi dalla Cavese alla Vis Pesaro. Buone probabilità che il Catania chiuda per il prestito di Michele Volpe (Frosinone), mentre Emanuele Pecorino ha già lasciato la Sicilia per trasferirsi a Torino (Juventus Under 23) e Kevin Biondi potrebbe anticipare il passaggio al Pordenone.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***