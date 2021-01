SERIE C – Corapi (Catanzaro): “Anche a Catania ci è mancato il guizzo, altra gara che avevamo in pugno…”

Il capitano del Catanzaro Francesco Corapi si rammarica per le occasioni sprecate finora dalla sua squadra in campionato, ma consapevole che i giallorossi potranno dire la loro fino alla fine. Queste le parole di Corapi a La Gazzetta dello Sport:

“Se in estate mi avessero detto che a Natale saremmo stati terzi in classifica avrei firmato: eravamo un cantiere aperto. Col senno di poi no, potevamo fare di più. In alcune occasioni ci è mancato il guizzo per ribaltare situazioni sfavorevoli, penso alla trasferta di Caserta o ai pareggi con Catania e Juve Stabia, gare che avevamo in pugno. Il nostro difetto sta qui: ultimamente abbiamo preso gol nei minuti finali. Il nostro punto di forza è la sintonia del gruppo: si è creata immediatamente una famiglia con un grande feeling ed è questo che può portarci molto lontano. Abbiamo le carte in regola per giocarcela fino alla fine, ma ora dobbiamo pensare a staccare le concorrenti per i playoff. Tra queste il Catania, che è più squadra dell’Avellino e, con l’arrivo imminente di Tacopina, investirà sul mercato”.

