TACOPINA – CATANIA: cresce l’attesa in vista della firma

E’ stata indicata la data del 9 gennaio per l’apposizione della firma sul contratto preliminare d’acquisto del Calcio Catania. Se ne parla da giorni e cresce l’attesa in città per giungere ad un passo fondamentale nell’economia della trattativa. Non si segnalano intoppi, ma è sempre tenere alta la soglia di attenzione. La vicenda è ormai arcinota da tempo. Il nodo della questione era e rimane la transazione del debito con il Comune di Mascalucia e l’Agenzia delle Entrate, condizione indispensabile posta dal gruppo rappresentato da Tacopina per l’acquisizione del 100% delle quote del club. I due enti forniranno le risposte in una data successiva alla sottoscrizione del preliminare, che Tacopina firmerà direttamente dagli Stati Uniti attraverso apposito dispositivo digitale.

Poi, a metà gennaio, farà ritorno a Catania dove assisterà al match casalingo con il Foggia, in programma il 17 gennaio. Quanti e quali componenti della Sigi supporteranno il piano dell’avvocato italo-americano non è, ad oggi, un aspetto prioritario ma si è sempre detto che Gaetano Nicolosi, attuale azionista di maggioranza della SpA catanese, farà la sua parte. Non resta che attendere il prossimo step. I legali rappresentanti delle due parti proseguono la negoziazione, impegnandosi reciprocamente a rispettare gli impegni assunti. La Sigi ha trovato un punto d’incontro nella riunione interna di qualche giorno fa, adesso si lavora in funzione della firma che precederà il closing, previsto entro questo mese o al massimo febbraio con Tacopina che si è già detto pronto a contribuire per lo sviluppo delle strategie di mercato del Catania.

