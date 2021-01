IL SINDACO: “Eccezionali traguardi con Tacopina. Miglioreremo le condizioni dello stadio”

Sindaco di Catania Salvo Pogliese interviene a ‘Corner’, trasmissione televisiva su Telecolor, parlando di Joe Tacopina e degli impegni assunti relativamente alla gestione dello stadio “Angelo Massimino”:

“Era importante vincere la prima partita, che sancisce una nuova era e ritengo possa regalare alla città ed ai tifosi quello che meritano. Ringrazio per l’ennesima volta il gruppo Tacopina ed i suoi soci, oltre agli eroici imprenditori della Sigi. Potremo raggiungere eccezionali traguardi. Sono rimasto veramente colpito dalla passione, determinazione e volontà di vincere puntualmente esternate da Tacopina. Il calcio può svolgere un ruolo fondamentale per lo sviluppo della nostra splendida città”.

“Quando conobbi per la prima volta Joe e Sean Largotta, si è creato un rapporto empatico meraviglioso. Ci siamo confrontati subito su cosa fare per migliorare le condizioni dello stadio. Stiamo rimodulando alcuni interventi e risorse, saremo consequenziali sia per quanto riguarda il tabellone elettronico, che per i seggiolini e gli interventi per migliorare la sicurezza. La concessione dello stadio, poi, è un impegno che verrà mantenuto. Abbiamo già effettuato due atti deliberativi”.

“Questo Catania è di categoria, come mai in questi anni di Lega Pro. Un grande merito va riconociuto a Pellegrino per come ha saputo costruire questa squadra. Domenica durante la gara, con Joe abbiamo scambiato alcune opinioni su giocatori come Piccolo, Russotto e Welbeck e sono stato piacevolmente colpito anche dalle sue competenze tecniche”.

