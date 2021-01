NICOLOSI: “Ripristineremo il Memorial Massimino. Altri gruppi interessati, ma abbiamo preferito Tacopina”

Gaetano Nicolosi, azionista di maggioranza in Sigi che ha ribadito di supportare il gruppo di Tacopina, rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Corner’, trasmissione televisiva su Telecolor:

“Se ho mai avuto il sentore che l’operazione non andasse in porto? Tutte le trattative commerciali hanno un sali e scendi. Non è che incontri una ragazza e ti fidanzi subito, ci sono vari step in una trattativa. E’ complessa la gestione di una società come il Calcio Catania. Ci sono stati altri gruppi imprenditoriali interessati, ma quello che ha trasmesso più sicurezza e capacità nel gestire la situazione è stato il gruppo Tacopina. Sicurezza nel portare avanti il Catania con i fatti. Lo abbiamo riscontrato su tanti fronti. Joe è un manager di altissimo livello internazionale e noi abbiamo scelto il suo progetto, con orgoglio e fierezza. Se tornerà il Memorial Massimino? Credo proprio di sì. Chi ha fatto bene per il Catania va ricordato. Angelo Massimino è stato un grande uomo ed è giusto che vengano dati riconoscimenti in sua memoria, è il minimo che si possa fare”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***