STEFANO SORRENTINO: “Confente tra i giovani portieri da seguire”

Oltre 600 presenze in carriera, ottenute nella stragrande maggioranza dei casi in Serie A. I tifosi del Catania lo ricordano come un grande rivale, ai tempi in cui difendeva i pali del Palermo. Ci riferiamo a Stefano Sorrentino. Dall’alto della sua esperienza, ai microfoni di tuttomercatoweb.com Sorrentino parla dei giovani portieri più interessanti da seguire nel panorama calcistico nazionale e, tra questi, cita Alessandro Confente.

Il portiere sta facendo gavetta al Catania ma il suo cartellino appartiene al Chievo Verona, che lo ha ceduto ai rossazzurri nei mesi scorsi in prestito. A partire dal 29 novembre, Confente difende stabilmente i pali del Catania dopo avere “approfittato” dell’improvviso stop di Miguel Ángel Martínez, causa Covid. Quest’ultimo è tornato disponibile in poco tempo ma mister Raffaele continua a dare fiducia a Confente, preferendolo allo spagnolo.

