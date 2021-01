VERSO CASERTANA – CATANIA: nuovi acquisti per i falchetti, che continuano a recuperare giocatori in vista del match

Ancora notizie rassicuranti per la Casertana in ottica Covid. Nei giorni scorsi l’allenatore Federico Guidi ha recuperato i primi calciatori costretti a rimanere fermi per avere contratto il virus: il difensore Luigi Carillo e l’attaccante Mario Pacilli. I tamponi recentemente effettuati hanno confermato la negatività al Coronavirus, cominciando a sottoporsi alle visite mediche previste dal protocollo prima del reintegro in squadra. A Carillo e Pacilli si sono aggiunti Simone Icardi e Marko Zivkovic, oltre a Cristian Hadziosmanovic. Il numero di contagiati in rosa è sceso attualmente a 15, ma lo staff rossoblu confida nella possibilità di continuare a recuperare calciatori in vista del primo impegno ufficiale del 2021 col Catania.

In chiave mercato, invece, si segnala il raggiungimento degli accordi con Gianluca Turchetta e Cristiano Del Grosso. Il primo, attaccante classe ’91, arriva in rossoblu dal Sudtirol con la formula del prestito con diritto di riscatto. Si tratta di un ritorno per lui dopo l’esperienza del 2017/18. Il secondo, invece, è un laterale sinistro classe 1983 con un curriculum di assoluto spessore: 228 presenze in serie A vestendo le maglie di Siena, Atalanta, Cagliari ed Ascoli, 130 in B con Pescara, Spal, Bari e Venezia.

