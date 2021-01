TMW: “Previsioni sul mercato, probabilmente il Catania si prenderà la scena”

Tuttomercatoweb.com, portale interamente dedicato al calciomercato, fa alcune previsioni sul mercato di gennaio nel girone C di Serie C:

“Se la capolista Ternana sarà più che altro spettatrice del mercato, il Bari – che in C deve ancora trovare una sua logica dimensione – sarà più attivo: prima di tutto c’è da sfoltire l’organico, poi da decidere il futuro di Simone Simeri. L’attaccante è con le valigie in mano, una possibile alternativa è Luca Pandolfi della Turris. Ci saranno grossi movimenti anche in casa Viterbese – si legge – intanto che il Palermo fa concorrenza alla Vis Pesaro per Cacia, e sogna gli arrivi di Antonino Di Gaudio, ai margini dell’Hellas Verona e già cercato in estate, e dell’esterno brasiliano Romulo, ora svincolato ma con un passato importante con le maglie di Juve, Fiorentina e Lazio (giusto per citarne alcune). Chi però si prenderà la scena, sarà probabilmente il Catania: con l’arrivo di Joe Tacopina alla presidenza, il mercato potrebbe essere faraonico, perché il neo patron – che firmerà l’accordo entro il 10 gennaio – ha intenzione di puntare subito alla B mediante i playoff”.

