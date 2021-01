VERSO CATANIA – MONOPOLI: alla scoperta dei biancoverdi pugliesi

Il Monopoli ha tagliato il traguardo della sesta partecipazione consecutiva al campionato di Serie C. La compagine del Gabbiano punta a consolidarsi ulteriormente in terza serie dopo aver chiuso lo scorso anno al terzo posto, raggiungendo così il miglior piazzamento della propria storia iniziata nel 1966. I biancoverdi contano 25 partecipazioni ai tornei professionistici e una Coppa Italia di Serie D vinta nel 2015 sotto la guida di un grande attaccante della storia rossazzurra: Ciccio Passiatore.

La direzione tecnica della squadra pugliese è affidata per la terza stagione di fila a Beppe Scienza, ex centrocampista del Catania nelle annate 1988-89 e 1989-90. Il tecnico nativo di Domodossola è fautore di un calcio pragmatico e lineare da sviluppare attraverso il modulo 3-5-2. Rispetto allo scorso anno sono cambiati buona parte degli interpreti, eppure il canovaccio tattico è rimasto pressoché identico alle stagioni precedenti.

Reduce dal rotondo successo sulla Juve Stabia, sin qui il Monopoli ha totalizzato 20 punti grazie a 5 vittorie (due in casa e tre fuori), altrettanti pareggi e 9 sconfitte (media punti 1,05). Squadra capace di realizzare 21 gol subendone 28, esaltando al meglio le capacità realizzative di un giocatore emergente come Ernesto Starita (6 reti all’attivo in campionato). Il collettivo guidato da mister Scienza appare in salute e determinato nel conseguire un risultato positivo domenica al “Massimino” nell’intento di tracciare il solco della continuità in questo girone di ritorno appena iniziato.

