EX ROSSAZZURRI: prima magia del ‘Papu’ Gomez in Spagna

L’ex rossazzurro Alejandro Gomez segna il suo primo gol con la maglia del Siviglia. Il ‘Papu’, di recente trasferitosi in Spagna dall’Atalanta dopo la rottura con il tecnico Gian Piero Gasperini, partecipa al 3-0 inflitto al Getafe. L’argentino, subentrato al minuto 57 all’infortunato Lucas Ocampos, lascia partire un gran sinistro da fuori area che si va ad insaccare all’incrocio dei pali. Per Gomez è la seconda gara ufficiale disputata in biancorosso, precedentemente era sceso in campo dal 1′ nel vittorioso confronto con l’Almería in Copa del Rey.

