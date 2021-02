EX ROSSAZZURRI: Zenga, futuro all’estero?

Ad agosto 2020 concluse l’esperienza sulla panchina del Cagliari raccogliendo 13 punti in 12 partite arrivando tredicesimo con 45 punti in Serie A, a 10 lunghezze dalla zona retrocessione. Da allora l’ex allenatore rossazzurro Walter Zenga continua ad essere in cerca di nuova sistemazione. Futuro incerto per l’ex portiere. Negli ultimi giorni si era parlato dell’idea Brescia, poi sfumata. Prima ancora i sondaggi, e forse qualcosa di più, erano arrivati dalla Cina col Dalian che cercava il tecnico del dopo Benitez, ma pure dal Brasile, con l’ambizioso Vasco da Gama. E proprio l’estero, secondo quanto informano i colleghi di tuttomercatoweb.com, vista anche la storia passata di Zenga, potrebbe essere la pista giusta per ripartire.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***