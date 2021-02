PAMBIANCHI (Virtus Francavilla): “Ripartiamo, affrontando il Catania nel migliore dei modi”

La Virtus Francavilla, avversaria del Catania sabato al “Massimino”, è reduce dal ko casalingo con la Juve Stabia. La squadra di mister Bruno Trocini attraversa comunque un buon momento. Prova a suonare la carica l’esperto difensore Francesco Pambianchi, in cerca di riscatto:

“A volte gli episodi ti possono condannare ma da partite come quella di domenica scorsa devi trarre il meglio, cercando di affrontare la prossima senza commettere gli stessi errori. Bisogna mantenere un certo equilibrio. Abbiamo dei giovani importanti che sono anche grandi lavoratori. Non sarà un problema ripartire, affrontando il Catania nel migliore dei modi. Non bisogna abbattersi, le battute d’arresto capitano anche alle grandi squadre. Ripartiamo da quanto di positivo fatto riproponendone nelle gare successive. Veniamo da un momento comunque positivo, non culliamoci sugli allori. Lavoriamo per raggiungere prima possibile la salvezza. Le sconfitte servono anche a migliorarsi, speriamo che il ko con la Juve Stabia ci abbia fatto bene”.

